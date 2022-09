Link kopiert

fussball

Rankweil muss zum

FC Rotenberg

Zum Auftakt der 9. Runde empfängt der FC Rotenberg in der Eliteliga RW Rankweil. Die Palinic-Elf tritt das schwere Auswärtsspiel bei den zweitplatzierten Wäldern mit einem 5:0-Heimsieg über Egg im Rücken an. Spielbeginn in Lingenau ist um 19 Uhr.

