Link kopiert

Von Michael Lorber

Es herrscht ein Ausnahmezustand beim SK Sturm. So alltäglich ist eine Teilnahme in einer europäischen Gruppenphase für die Grazer nämlich nicht. Abgesehen von den beiden Teilnahmen an der Champions League 1998/99 (gegen Spartak Moskau, Real Madrid und Inter Mailand), 1999/2000 (geg