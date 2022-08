Link kopiert

18 Monate – 525 Tage – waren seit dem letzten Einsatz von Dominic Thiem auf Hartplatz vergangen. Umso erfreulicher, dass der Niederösterreicher beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem gestern kurz nach 24 Uhr Ortszeit in die zweite Runde einzog, in der in der Nacht auf heute gegen Grigor Dimitrow (BUL