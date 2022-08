Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Der Glamour-Faktor bei Austria-Trainer Markus Mader ist überschaubar. Als Spieler hat er es nur zu Beginn seiner Karriere in der 2. Liga zu Profiein­sätzen gebracht, danach spielte er vor allem in der Regionalliga, verbrachte aber auch einige Jahre in der Vorarlbe