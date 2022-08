Link kopiert

Um zumindest kulinarisch etwas mitzunehmen, hat sich Lukas Weißhaidinger bei den European Championships in München mit Weißwurst und Brezeln gestärkt. Doch das ist nicht das Einzige, was der Diskuswerfer von der Leichtathletik-EM mit nach Hause mitnehmen möchte. Die Serie von drei Bronzemedaillen be