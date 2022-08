Lobnig rudert heute um eine Medaille

Link kopiert

Magdalena Lobnig und Julian Schöberl stehen bei der EM in München im A-Finale. Die Olympiadritte aus Kärnten kam als Zweite ihres Semifinales (mit der insgesamt viertschnellsten Zeit) in den Einer-Endlauf, Schöberl kam im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer als Dritter in seinem Semif