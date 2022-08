Link kopiert

Von Joschi Kopp

Hierzulande schmelzen die Gletscher, liegen doch die Temperaturen in Europa nicht selten über 30 Grad plus. Ganz anders ist die Situation in Südamerika, wo sich die ÖSV-Speed-Herren auf den nächsten Winter vorbereiten. Bei minus elf Grad feilen die Speed-Gruppe eins um Vincent Kriechm