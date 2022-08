Link kopiert

Am Wochenende hatte sie noch Angina und knapp 40 Grad Fieber, gestern holte Vasiliki Alexandri bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom in der technischen Kür die Bronzemedaille. „Ich bin sehr glücklich, ich kann es nicht glauben“, jubelte die 24-Jährige, die ihren Medaillen-Bann brechen konnte