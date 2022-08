Link kopiert

In der Cover-Story der US-Ausgabe des „Vogue“-Magazins kündigte Serena Williams das Ende ihrer eindrucksvollen Karriere nach den US Open an. Der lange erwartete Schritt tut ihr weh. „Ich empfinde großen Schmerz. Es ist das Härteste, das ich mir jemals vorstellen konnte“, erklärte die bald 41-jährige