Sturm Graz schafft es in die Verlängerung













Vizemeister Sturm Graz schaffte es gegen Dynamo Kiev in der 3. Runde der Qualifikation zur Champions League in die Verlängerung. Nach der 0:1-Hinspielniederlage erzielte Rasmus Højlund in der 27. Minute zu Hause das 1:0 und egalisierte damit das Duell. Das Spiel war bei Redaktionsschluss noch im Gan