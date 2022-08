Link kopiert

Jahrelang war die Rückkehr in die Erstklassigkeit ein Traum in Feldkirch. Der Weg war lang, voller Hürden und Missverständnisse, Herausforderungen und Enttäuschungen. Insbesondere in den vergangenen Monaten war das Ziel verbunden mit viel Überzeugungskraft und noch mehr harter Arbeit – jetzt ist es