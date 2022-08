Link kopiert

Zum Auftakt der dritten Runde in der Eliteliga empfängt heute um 18.30 Uhr der VfB Hohenems den DSV. In der Vorarlbergliga hat der FC Hard den FC Hittisau zu Gast; Spielbeginn ist ebenfalls um 18.30 Uhr. Auch im Unterhaus geht heute die Saison mit zahlreichen Partien los. In der Landesliga empfängt