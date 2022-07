Link kopiert

Der Crash in Frankreich, in Führung liegend, war für Charles Leclerc ein schwerer Rückschlag im Kampf um den WM-Titel. Kein anderer konnte da wohl die Situation des Ferrari-Piloten besser nachfühlen als der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel. Der Deutsche crashte 2018 auf Platz eins in der Sach