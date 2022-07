Link kopiert

Zwei Bundesliga-Klubs mussten sich am Samstag bereits in Runde eins des DFB-Pokals verabschieden. Bayer Leverkusen kassierte beim in der dritten Liga engagierten SV Elversberg eine 3:4-Niederlage. Das frühzeitige Aus kam auch für den 1. FC Köln, der bei Jahn Regensburg im Elfmeterschießen 3:4 verlor