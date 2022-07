Link kopiert

Der Gerichtstermin von Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios in Australien ist um drei Wochen verschoben worden. Die Verhandlung mit dem 27-jährigen Tennisprofi findet nun am 23. August statt, wie aus der Terminliste des Amtsgerichts in Canberra hervorgeht. Worum es in der Verhandlung geht, ist offiziell