Einen Tag nach ihrem Sieg beim Altstadt-Kriterium in Graz hat Veronika Windisch (Cookina Graz) auch das Kriterium in Wels gewonnen. Die 40-jährige Steirerin setzte sich in Oberösterreich vor der um neun Jahre jüngeren Sarah Rijkes durch. Auf dem dritten Platz landete wieder eine Fahrerin des steiris