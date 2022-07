Link kopiert

Lukas Nemecz (Bild) benötigte auf Runde drei des World-Tour-Turniers in Southport (GBR) 67 Schläge und geht als geteilter 24. (211 Schläge) in den Schlusstag. Das PGA-Tour-Turnier in Blaine (USA) mit Matthias Schwab musste wetterbedingt unterbrochen werden. GEPA