Dominic Thiem kommt immer besser in Schwung. Im Achtelfinale des ATP-Turniers in Gstaad besiegte der Lichtenwörther den Argentinier Federico Delbonis 7:6, 6:3 und klettert damit in der Weltrangliste zumindest wieder in die Top 235. „Ich habe das gesamte Match gut gespielt. Jeder Sieg ist derzeit ext