Julia Grabher hat in der ersten Runde des WTA-Turniers in Palermo gegen die Chinesin Wang Xinyu mit 6:3, 6:3 gewonnen und steht bereits im Achtelfinale. Dort trifft die Dornbirnerin, die als Lucky Loser in den Hauptbewerb gerutscht ist, auf die an Nummer acht gesetzte Nuria Parrizas-Diaz. Das einzig