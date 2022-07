Link kopiert

Wenn Novak Djokovic heute in Wimbledon auf den Platz marschiert, hat er für seinen Finalgegner Nick Kyrgios erdrückende Erfolgsargumente mit in der Tennistasche. Seit bereits 27 Matches in Folge ist der Titelverteidiger im Tennis-Mekka ungeschlagen, auf dem 100 Jahre alten Center Court sind es gar 3