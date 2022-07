Link kopiert

In der Fortsetzung des am Vortag wegen Regens beim Stand von 3:6, 2:1 abgebrochenen Zweitrundenmatches beim Challenger in Salzburg gab es für Dominic Thiem nichts zu jubeln. So musste sich der Österreicher dem Argentinier Facundo Bagnis mit 3:6, 6:2, 4:6 geschlagen geben. Das Resümee des Lichtenwört