Link kopiert

Es war kein langes Warten für Vinzenz Rohrer am zweiten Tag des NHL-Drafts. Bereits in der dritten Runde griffen die Montreal Canadiens, die am Vorabend den Slowaken Juraj Slafkovsky als allerersten Draftpick ausgewählt hatten, beim 17-jährigen Rankweiler zu. Es war der insgesamt 75. Spieler, der be