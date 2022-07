Thiem will „Schaden“ anrichten













Link kopiert

Ganze 419 Tage ist es heute her, als Dominic Thiem seinen letzten Sieg auf der ATP-Tour feiern durfte. Diese Durststrecke soll nun ein Ende nehmen, wenn der ehemalige Weltranglistendritte heute (18 Uhr, ORF Sport+ live) beim Challenger-Turnier in Salzburg in der ersten Runde gegen den steirischen Qu