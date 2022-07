Link kopiert

Im Herren-Bewerb von Wimbledon ist weiter alles auf Schiene. Hatte am Vorabend der topgesetzte Novak Djokovic Wildcard-Spieler Tim van Rijthoven in vier Sätzen aus dem Bewerb genommen, so zog tags darauf der an Nummer zwei gereihte Rafael Nadal nach. Der Spanier bekam es mit Botic van de Zandschulp