Iga Swiatek ist in der dritten Runde von Wimbledon aus ihren Titel-Träumen gerissen worden. So musste sich die topgesetzte Polin überraschend der Französin Alize Cornet mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Damit ist die beeindruckende Serie der Weltranglistenersten nach 37 Siegen in Folge abrupt zu Ende g