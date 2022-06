Link kopiert

Englands Frauen-Fußballteam hat auch den letzten Test vor der Heim-EM gewonnen. Vor über 10.000 Zuschauern gab es in Zürich gegen die Schweiz ein 4:0. England, 14 Spiele ungeschlagen, ist Österreichs erster Gegner am 6. Juli in Old Trafford.