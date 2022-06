Generali Race to Kitzbühel 2022 in Dornbirn













Link kopiert

Am Wochenende findet von Freitag bis Sonntag auf der Anlage des TC Dornbirn ein Qualifikationsturnier zum Generali Race to Kitzbühel 2022 statt – das wohl exklusivste Breitensport-Tennisevent Europas. Es ist eines von vier Qualifikationsturnieren im Westen und von 13 Vorausscheidungen in ganz Österr