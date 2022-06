Link kopiert

Am ersten Wettkampftag der Kieler Woche haben sich Benjamin Bildstein und David Hussl im 49er konstant verbessert und liegen in der Gesamtwertung nach vier Wettfahrten auf dem 13. Rang. In der letzten Wettfahrt des Tages gelang den Seglern des Yachtclub Bregenz sogar der Sieg. „Damit sind wir ‚safe‘