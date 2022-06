Link kopiert

Liebe Leserinnen und Leser, heute starte ich um 15 Uhr (MEZ) in meinen zweiten Saisonweltcup in Mexiko. Hier in Huatulco hat der Pazifik aktuell 30 Grad, es gibt kaum einen Unterschied zur Außentemperatur. Wir Triathleten kommen also gleich von Beginn an ins Schwitzen, wenn wir die Sprintdistanz übe