Link kopiert

Von Michael Lorber aus Kopenhagen

Wie ein Heimspiel fühlte sich für die Österreicher das Nations-League-Duell gegen Dänemark in Kopenhagen an. Das Parken-Stadion erstrahlt im Gesamten in den Farben Rot und Weiß – von den Sitzen bis zu den Bannern. Und obwohl die Partie an einem Montagabe