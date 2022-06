Link kopiert

Wer hätte das im Vorfeld gedacht? Weltmeister Frankreich spielt im Herbst in der Nations League gegen den Abstieg in Liga B. Die Star-Truppe rund um Kylian Mbappé, der gegen Kroatien von Beginn an am Feld stand, konnte im heimischen Stade de France erneut nicht gewinnen, unterlag dem WM-Finalgegner