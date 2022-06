Das Beste aus zwei Rangnickwelten

Link kopiert

Von Hubert Gigler

Frankreich kommt am Freitag nach Wien, das klingt verheißungsvoll, auf den ersten Blick in erster Linie für die Franzosen. Schließlich sind sie die amtierenden Fußball-Weltmeister und die Österreicher nicht einmal WM-Teilnehmer. Aber es hat sich was getan im Land am Strome, und weil