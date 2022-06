Link kopiert

David Alaba fehlt in Osijek – im Gespräch mit Ralf Rangnick gelangte man zur Einigung, dass der Real-Madrid-Legionär stattdessen in Wien ein Einzeltraining einlegt. Am Montag soll er gegen Dänemark dann seinen etatmäßigen Platz als Kapitän in der Startaufstellung einnehmen.