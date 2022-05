Finaler Kampf um HLA-Krone beginnt

Link kopiert

Von Christian Höpperger

neue-redaktion@neue.at

Die mit Spannung erwartete Finalserie der HLA-Saison 2021/22 startet. Titelverteidiger Alpla HC Hard eröffnet heute Abend (20.20 Uhr) in der Sporthalle am See die Best-of-three-Serie gegen den UHK Krems.

Während die Gastgeber sich im Halbfinale mit 2:0 geg