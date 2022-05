Link kopiert

Die AS Roma hat den ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte erobert. Die Römer setzten sich am Mittwochabend im Endspiel der erstmals ausgetragenen Conference League gegen Feyenoord Rotterdam mit 1:0 (1:0) durch. Nicolo Zaniolo schoss in Tirana in der 32. Minute den entscheidenden Treffer