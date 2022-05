Link kopiert

Einen harten Kampf hatte im spanischen Duell Carlos Alcaraz gegen Ramos Viñola, die Nummer sechs siegte am Ende in fünf Sätzen (6:1, 6:7, 5:7, 7:6, 6:4). Bis auf Durchgang eins war es ein Duell auf Augenhöhe, Alcaraz musste sein ganzes Können aufbieten, um in die dritte Runde in Paris einzuziehen. D