Ferrari-Star Charles Leclerc startet als Favorit in das Formel-1-Rennen in Barcelona. Der Monegasse geht von der Pole Position in den Großen Preis von Spanien am Sonntag (15 Uhr) und ist vor dem zweitplatzierten Weltmeister Max Verstappen von Red Bull leicht im Vorteil. Leclerc führt vor dem sechste