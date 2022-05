8000 Fans feiern Klassenerhalt

Link kopiert

Von Günther Böhler

neue-redaktion@neue.at

Um punktgenau 20.52 Uhr war es so weit. Der SCR Altach lieferte den überlebenswichtigen Sieg gegen die WSG Tirol ab und bleibt daher in der Bundesliga. Am Ende war es trotz einer 2:0-Führung ein Zittersieg, denn Bakary Nimaga sah in der 67. Minute die Ampelkar