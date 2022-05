Link kopiert

Das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Premier League geht weiter. Der FC Liverpool legte am Samstag mit einem knappen 1:0-Erfolg bei Newcastle vor, Manchester City zog aber am Abend durch ein souveränes 4:0 bei Leeds United nach und führt die Tabelle weiterhin mit einem Punkt Vorsprung an. Die Tordifferenz