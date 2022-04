Link kopiert

Wer hätte gedacht, dass Österreichs Nationalteamkick einen Monat nach dem Aus in der WM-Qualifikation die internationalen Fußballcharts stürmen würde? Wer das in weiten Teilen baufällige Ernst-Happel-Stadion vor Augen hat, dem muss das Engagement von Ralf Rangnick wie ein Anklopfen an die Himmelspfo