Link kopiert

Von Christian Höpperger

neue-redaktion@neue.at

Die Entscheidung um den Aufstieg ins HLA-Halbfinale ist vertagt. Nach dem 30:25-Sieg am Freitagabend im ersten Spiel der Best-of-three-Serie mussten sich die Bregenzer am Dienstagabend in Spiel zwei in Linz 32:31 (15:18) geschlagen geben. Somit kommt es a