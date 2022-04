Link kopiert

Von Günther Böhler

neue-redaktion@neue.at

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der SCR Altach vor knapp 2300 Zuschauern in der Fremde gegen den TSV Hartberg. Statt die Rote Laterne wieder an die Hartberger abzugeben, leuchtet diese nun noch heller! Da die Offensive des Ländle-Teams in dieser wichtigen P