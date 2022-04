Link kopiert

Von Christian Höpperger

neue-redaktion@neue.at

Der Auftakt des Alpla HC Hard ins Viertelfinale der Handball-Liga Austria kann letztlich als gelungen bezeichnet werden. Spiel eins der Best-of-three-Serie gegen Schwaz HB Tirol endete vor 1200 Fans in der Sporthalle am See mit einem 26:25- (10:13)-Erfolg