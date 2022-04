Link kopiert

Von Peter Klimkeit

Einige haben sich für den Artikel in der Kleinen Zeitung am 1. April über die Problemfelder in Österreichs Fußball-Schiedsrichterwesen bedankt, darunter auch aktive Referees. Andere sahen die Geschichte für verzichtbar, einer wortwörtlich „zum Speiben“. Man solle nicht nur nörgeln,