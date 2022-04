Link kopiert

Ein sportliches Hallo an alle Fans und Interessierte des Vorarl­berger Amateurfußballs! In den etwas mehr als vier Wochen, seitdem der Ball wieder rollt, hat sich einiges getan. So etwa sorgten die Altacher Juniors, die nach der Winterpause kontinuierlich zahlreiche Profis zum Einsatz bringen, an de