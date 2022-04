Link kopiert

Drei Tage nach der 30:34-Niederlage in Bregenz sind Österreichs Handballmänner heute (18.00 Uhr) im Rückspiel in Island gefordert. Der finale Kampf ums Ticket für die WM 2023 wird für Rot-Weiß-Rot zur Herkulesaufgabe, immerhin machte die solide Leistung im ersten Aufeinandertreffen Hoffnung. „Wir we