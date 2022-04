Massen in Bewegung













Link kopiert

Vor sechs Jahren drohte Frankfurt der Absturz in die Zweitklassigkeit – heute (21 Uhr) wartet ein so deklariertes „Jahrhundertspiel“ im Camp Nou. Eine Woche nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel will die Eintracht den FC Barcelona aus der Europa League werfen. Und wenn die Eintracht auf Reisen geht,