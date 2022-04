Link kopiert

Mit dem EHC Lustenau ist nach der Niederlage gegen Asiago am Samstag auch der letzte Vorarlberger Vertreter in der Alps Hockey League ausgeschieden. Für die Lustenauer war, wie schon in der letzten Saison (Anm.: gegen den jetzigen ICE-Vertreter Olimpija Ljubljana), im Halbfinale Endstation. Die Vora