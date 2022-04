Eine Saison, die Perspektiven schafft

Link kopiert

Von Johannes Emerich

Es war eine wahre Achterbahnfahrt, welche die Raiffeisen Dornbirn Lions in den vergangenen zwei Jahren erleben mussten. Die Basketballer aus der Messestadt wurden so hart von Corona getroffen wie kaum ein anderer Sportverein in Vorarlberg. Im März 2020 trä