Link kopiert

Als in Doha die Gruppen für die Fußball-Weltmeis­terschaft in Katar ausgelost wurden, wurde ein Thema – erwartungsgemäß – nicht besprochen. Die große Kritik an der Menschenrechtslage in Katar und den Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeiter. Erst in dieser Woche haben Menschenrechtsorganisatione